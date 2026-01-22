Con 138 becas universitarias, jóvenes de Armenia avanzan hacia la educación superior

Armenia

En un acto realizado este 21 de enero en el auditorio de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, hizo entrega de 138 becas y subsidios educativos a estudiantes egresados de las instituciones educativas oficiales de la ciudad que se destacaron por su rendimiento académico, cultural y deportivo.

La jornada fue liderada por el alcalde de la ciudad, James Padilla García, quién afirmó que la entrega de las becas universitarias cubre el 100 % a los estudiantes destacados del municipio, y señaló que esta entrega hace parte de una estrategia orientada a fortalecer el acceso a la educación superior y brindar mayores oportunidades a jóvenes de familias de bajos recursos.

Además, resaltó que esta iniciativa representa un esfuerzo significativo de la administración municipal para cerrar brechas sociales y promover el desarrollo a través de la educación.

“Estudiantes con una beca absolutamente total, no parcial. Esto es un esfuerzo importante que hace el municipio y que queremos llevarle a las diferentes familias de los estratos 1, 2 y 3”, afirmó el mandatario.

Padilla García destacó que la educación es una herramienta fundamental para transformar realidades sociales y combatir la pobreza. “Acortando esa brecha entre los que estudian y los que no, tenemos el 33 % de la vida asegurada. Estamos luchando contra la extrema pobreza y buscando que más familias salgan adelante por medio de la educación”, señaló.

El programa de becas beneficia a estudiantes que se encuentran cursando estudios en distintas universidades, y cuya selección se realiza mediante criterios objetivos como el rendimiento académico, resultados en las pruebas Saber, así como condiciones deportivas y artísticas.

“La selección de los estudiantes se hace de manera objetiva, teniendo en cuenta el mejor ICFES, el mejor bachiller y también condiciones deportivas y artísticas”, explicó el alcalde.

Finalmente, el mandatario reiteró el compromiso de su gobierno con la formación integral de la juventud de la ciudad de Armenia. “James Padilla es producto de la educación, del deporte y de la cultura, y eso es lo que nosotros queremos ofrecerle hoy a nuestra comunidad”, concluyó.