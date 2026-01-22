UBPD recupera diez cuerpos del Cementerio Central de Convención, Norte de Santander

Norte de Santander

Una vez culminada la primera fase de intervención forense en el Cementerio Central de Convención, Norte de Santander, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD -, recuperó los cuerpos de diez víctimas.

Esta recuperación hace parte del Plan Regional de Búsqueda Catatumbo, donde se abordaron dos lugares al interior del cementerio en el municipio de Convención, lográndose la recuperación de estos diez cuerpos, los cuales fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectiva identificación.

Según lo dio a conocer la Unidad de Búsqueda, la investigación se basó en fuentes orales y documentales, donde se determinó que en este camposanto podría albergarse los cuerpos de al menos 50 personas dadas por desaparecidas entre los años 1993 y 2016

Así mismo, indica la UBPD que “la información recopilada señala la posible inhumación de, al menos, 39 cuerpos no identificados y 11 cuerpos identificados que no fueron reclamados por sus familiares; muchos de ellos trasladados desde zonas rurales del Alto Catatumbo (Ocaña, El Carmen, Hacarí, El Tarra, San Calixto, Teorama)”.

Yosmar Oxiris del Carmen Rodríguez Velasco, investigadora humanitaria de la Unidad de Búsqueda en Norte de Santander, aseguró que “Esta intervención representa un paso significativo en el compromiso de la Unidad de Búsqueda para aportar al alivio del sufrimiento de las familias del Catatumbo. Cada cuerpo recuperado representa un avance en la dignificación de la memoria de las personas desaparecidas, con miras a entregar respuestas y cerrar ciclos de incertidumbre”.

Es de resaltar que esta acción se logró gracias al apoyo de la Diócesis de Ocaña, asó como la parroquia San José, del municipio de Convención, la administración municipal, la personería, la Mesa de Víctimas, varias entidades, instituciones, familias buscadoras, organizaciones sociales, JAC, entre otros actores.