¿Cómo llegar al ‘mágico pozo de colores’ de Boyacá? Esto gastaría en peajes desde Bogotá

En el planeta se puede encontrar una gran variedad de biodiversidad en diferentes continentes y países en todo el mundo, permitiendo a las personas maravillarse con diferentes entornos ambientales que dejan ver la naturaleza en todo su esplendor, como es el caso de la fauna y la flora.

Por su parte, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad de Suramérica, tanto así que su cultura, gastronomía y tradiciones son reconocidas en diferentes partes del mundo.

Debido a su amplia diversidad cultural, no es de extrañar que exista un amplio número de pueblos y puntos turísticos que no muchas personas suelen visitar, pero que se destacan por características interesantes.

Este es el caso del ‘mágico pozo de colores’ de Boyacá, ubicado en el municipio de Santa María; existe una formación hídrica natural que se caracteriza por el azul intenso de su agua y por las formaciones rocosas que la rodean.

¿Cómo llegar al ‘mágico pozo de colores’ de Boyacá?

Si desea hacer el viaje en su vehículo particular, tenga en cuenta que deberá pagar peajes en su trayecto. La ruta principal es la Autopista Norte o la Carretera Central del Norte, y tendrá que pasar por los siguientes peajes:

Peaje Andes: este es el primero que encontrará saliendo de Bogotá, ubicado en la vía que conduce a Chía. El costo aproximado es de $15.200 COP para vehículos particulares, aunque este valor puede variar ligeramente con el tiempo.

Peaje El Roble: más adelante, antes de llegar a Tunja, pasará por el peaje El Roble, que tiene un costo similar, alrededor de $12.400 COP.

Peaje Machetá: Finalmente, deberá pasar por Machetá, uno de los peajes con la tarifa mas elevada luego del aumento del IPC del 2026. Tiene un costo aproximado de $27.326 pesos colombianos.

Para que cuantifique y planifique su viaje, estos peajes tienen un costo total de $54.926 en un trayecto de ida, lo que tendría que replicar al momento de regresar a la capital del país.

¿Cuántas horas de viaje son de Bogotá a Santa María, Boyacá?

El viaje en total cuenta con 162 km de recorrido y, en promedio, puede llegar a tardar entre 3 y 4 horas; Sin embargo, esto puede llegar a variar por la velocidad en la que se desplace, el tráfico en carretera o si hay algún tipo de mantenimiento en la malla vial.

Es recomendable que salga con suficiente tiempo para evitar imprevistos que afecten su viaje.

¿Cómo activar el pago electrónico de los peajes?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, en Colombia existen alrededor de 180 peajes, de los cuales más del 80 % reciben pago electrónico a través de un ‘tag’ instalado en el parabrisas de cada vehículo, pero ¿cómo funciona?

Los usuarios interesados en pagar electrónicamente los peajes tienen la opción de comprar dicho ‘tag’ por medio de diversas opciones como: Tienda Flypass, Rappi Turbo, Mercado Libre, Puntos Colombia y Farmacia Pasteur, de acuerdo con lo mencionado por la entidad.

Ya habiendo comprado el tag, es necesario crear una cuenta en la aplicación oficial de la entidad que haya elegido; allí deberá vincular el vehículo y un método de pago.

