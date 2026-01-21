Neiva estrena parapente y amplía su oferta de turismo de aventura en El Chapuro

Parapentistas sobrevuelan la montaña de El Chapuro, a 1.800 metros de altura, con una vista privilegiada del norte del Huila y el valle del río Magdalena.

Neiva continúa ampliando su oferta turística y ahora apuesta por el turismo de aventura con la llegada del parapente como nueva experiencia para propios y visitantes. Desde la montaña de El Chapuro, ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar, se impulsa esta actividad que ya comienza a consolidarse como atractivo emergente del norte del Huila.

El proyecto se desarrolla en el corregimiento de El Caguán, vereda El Chapuro, sobre la vía Cerro Neiva, a tan solo 30 minutos del casco urbano de la capital huilense. El sector cuenta con óptimas condiciones de acceso, conectividad y seguridad, además de una vista panorámica privilegiada del territorio.

La propuesta integra deportes extremos como el parapente, junto con senderismo, turismo rural, fincas recreativas en el sector de El Triunfo y turismo religioso, representado por el Templo de San Roque, consolidando una oferta pensada para familias y visitantes nacionales e internacionales.

Desde el Mirador El Chapuro, los turistas también encuentran servicios de restaurante, zonas de camping y cabañas, convirtiendo el lugar en un espacio ideal para el descanso y la recreación en contacto con la naturaleza.

El parapente opera mediante una alianza vigente desde hace cuatro años con la empresa Quindío Aventurero, cumpliendo con todos los permisos técnicos y en articulación con la Alcaldía de Neiva y la Aeronáutica Civil. La actividad funciona bajo sistema de reservas, con fines de semana programados cada mes, garantizando una experiencia segura y organizada.