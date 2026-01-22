“Colombia no necesita energía de Ecuador”: ANDEG sobre suspensión de exportaciones energéticas

La suspensión de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador no representa un riesgo para el sistema energético colombiano ni para la estabilidad financiera de las empresas generadoras, aseguró el director ejecutivo de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), Alejandro Castañeda, al señalar que se trata de un negocio complementario para el país.

Castañeda explicó que la energía que Colombia vende a Ecuador no tiene un peso realmente importante dentro de la operación del sector eléctrico nacional.

“Para las empresas de generación en Colombia la exportación a Ecuador es un negocio complementario, es decir, no es un negocio que pese muchísimo dentro del día a día de las empresas”, afirmó el director de ANDEG.

Pues el ejecutivo explico que la capacidad del enlace de interconexión entre ambos países es de 450 megavatios, frente a una capacidad instalada en Colombia cercana a los 20.000 megavatios, lo que equivale aproximadamente al 3 % del total.

“Eso termina siendo más o menos el 3 % de lo que nosotros tenemos en capacidad instalada, entonces no equivale a mucho, es un negocio interesante, pero no es el corto del negocio nuestro, no es el driver definitivo”, agregó Castañeda.

¿Qué significa para Ecuador la suspensión energética?

El panorama, según ANDEG, es distinto para Ecuador, que actualmente atraviesa un periodo complejo por condiciones climáticas adversas y un verano prolongado.

“Para Ecuador sí es bien complejo el tema porque están en un momento difícil desde el punto de vista hidráulico y están utilizando el enlace de forma permanente”, explicó el director de ANDEG, Alejandro Castañeda.

De acuerdo con el gremio, la energía que Colombia le suministra al país vecino representa entre el 8 % y el 10 % de su consumo diario, lo que convierte esta interconexión en un factor clave para su seguridad energética.

En ese orden de ideas, Colombia le vende a Ecuador alrededor de 8 gigavatios hora diarios, lo que nuevamente representa cerca del 3 % de lo que el país es capaz de producir y consumir.

“No es que sea muchísimo para nosotros, pero sí es importante para ellos”, concluyo Castañeda.