Gobierno radica proyecto para reforzar el control al transporte y proteger a los usuarios

El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que propone cambios al sistema de supervisión y al régimen sancionatorio del transporte, con el objetivo de fortalecer la seguridad, combatir la informalidad y mejorar las condiciones en las que se presta el servicio a los usuarios.

La propuesta parte del diagnóstico de que el actual esquema de control del sector es fragmentado y desactualizado, lo que ha limitado la capacidad del Estado para actuar de manera oportuna frente a prácticas ilegales, fallas operativas y riesgos que afectan la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Supervisión para reducir riesgos y proteger la vida en los diferentes modos de transporte

Desde el Ministerio de Transporte se explicó que la iniciativa plantea que vigilar mejor a las empresas y operadores del sector permite mejorar la seguridad vial, reducir los siniestros de tránsito y garantizar que los vehículos, la operación y los conductores cumplan con estándares adecuados.

El enfoque del proyecto busca que el control no se limite únicamente a sancionar, sino que permita prevenir riesgos, corregir fallas a tiempo y mejorar la calidad del servicio antes de que se presenten afectaciones graves para los usuarios.

¿Qué se propone para hacer efectiva la supervisión del transporte con el nuevo proyecto?

Aclaran que el proyecto también responde a la necesidad de actualizar un marco normativo que, según el Gobierno, tiene retrasos en el desarrollo de hace varios años y no refleja las dinámicas actuales del sector transporte ni los nuevos desafíos en materia de seguridad, informalidad y control.

En ese sentido, la iniciativa propone modernizar la supervisión en los distintos modos de transporte —terrestre, férreo, fluvial, portuario y logístico— y definir con mayor claridad las competencias entre la Nación y las autoridades territoriales.

Asimismo, pretende incluir un componente específico de protección a los usuarios, con herramientas para enfrentar cobros indebidos, exigir estándares de calidad y garantizar la continuidad del servicio.

Cabe resaltar que el proyecto de ley inicia ahora el trámite legislativo en el Congreso, donde se discutirán las alternativas y alcances que se llevarán a cabo con el proyecto.