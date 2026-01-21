Operativos en Santa Lucía y la Terminal de Transportes dejan más de 130 vehículos inmovilizados

En el marco de las acciones de control, orden y recuperación del espacio público, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT adelantó operativos de control contra el mal parqueo y el transporte informal en el sector de Santa Lucía y la Terminal de Transportes respectivamente, con resultados significativos para la movilidad de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estos controles no tienen un carácter sancionatorio, sino preventivo. Nuestro principal objetivo es salvaguardar la vida y la integridad de todos los actores viales, recuperar el espacio público y garantizar una movilidad más segura y ordenada para Cartagena. Desde el DATT seguiremos fortaleciendo estos operativos en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de combatir prácticas ilegales como el transporte informal y proteger a los ciudadanos”, afirmó el director del DATT, José Ricaurte.

De manera complementaria, las autoridades realizaron operativos de control en la Terminal de Transporte, enfocados en la lucha contra el transporte informal, con el objetivo de proteger a los usuarios, fortalecer la seguridad vial y garantizar condiciones justas para el transporte legalmente constituido.

Estas acciones hacen parte de la estrategia institucional para mejorar la movilidad, garantizar el uso adecuado del espacio público y promover la cultura ciudadana entre conductores y peatones. Parquear en sitios autorizados no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con el orden y la convivencia vial.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a cumplir las normas de tránsito y a contribuir activamente a una Cartagena más ordenada, segura y con mejor movilidad para todos.