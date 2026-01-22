Colombia envía nota de protesta a Ecuador por imposición de aranceles: proponen adelantar reunión

No para el rechazo del Gobierno de Colombia ante la medida de Ecuador de una tasa de seguridad del treinta por ciento, para las importaciones provenientes de nuestro país, a partir del primero de febrero del presente año.

Desde la madrugada de este jueves, la Cancillería expresó que no son ciertas las razones que entregó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para la imposición de esta medida unilateral, porque hay varios resultados que demuestran el trabajo conjunto que han ejecutado en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados.

Por lo cual, a través de una nota de protesta, le pidieron al gobierno de Ecuador que replantee la imposición de esta medida ante los riesgos que representa para la relación bilateral.

Además, solicitaron establecer una reunión con representantes de los dos gobiernos para buscar salidas y evitar alteraciones en las relaciones. El encuentro lo llevarían a cabo el próximo domingo, en Rumichaca.

“El Gobierno de Colombia hace un contundente llamado al Gobierno de la República del Ecuador a desistir de la referida medida y expresa su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que dé lugar a una resolución amistosa”, señala la carta.

Nota verbal de protesta a Ecuador

