Bernardo Moreno deberá pagar $354 millones tras fallo del Consejo de Estado por chuzadas del DAS

El Consejo de Estado ordenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe, pagar 354 millones de pesos como indemnización por los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, al declararlo responsable patrimonialmente por estos hechos.

En el fallo, el alto tribunal dispuso que, una vez la decisión quede en firme, se entreguen a la entidad demandante los depósitos judiciales que fueron consignados como garantía del cumplimiento de la sentencia por parte del exfuncionario.

El caso se remonta al escándalo de las llamadas ‘chuzadas del DAS’. Fue Jorge Lagos, exjefe de inteligencia de esa entidad, quien involucró a Moreno durante un interrogatorio, al asegurar que le había suministrado información sobre algunos magistrados. A partir de esas declaraciones, la Procuraduría abrió una investigación en su contra.

Un año después, en 2010, el entonces procurador general Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Moreno, al considerar que se había extralimitado en sus funciones. Según el Ministerio Público, el exdirector del Dapre participó en reuniones con funcionarios del DAS y la UIAF en 2008 para obtener información reservada sobre el empresario Asencio Reyes.

Por estos hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a ocho años de prisión domiciliaria. Sin embargo, en julio de 2017, un juzgado de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad condicional tras haber cumplido 57 meses de los 96 impuestos en la sentencia.

En la decisión más reciente, el Consejo de Estado también aclaró que la responsabilidad patrimonial del Dapre no podía basarse en una sentencia penal de 2015, ya que esa prueba no fue incorporada formalmente al proceso y, además, aún no se ha resuelto la impugnación presentada contra ese fallo. Esto, según el tribunal, impidió que dicha decisión pudiera ser debatida dentro del proceso de reparación directa.

