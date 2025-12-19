Más seguridad en Atlántico: $7.000 millones en dotación y 40 nuevos policías

La Gobernación del Atlántico hizo la entrega de 53 motocicletas, 29 vehículos, 500 chalecos balísticos y 100 camisas balísticas a la Fuerza Pública, una dotación que fortalece la capacidad operativa de la Policía Nacional, especialmente en los 18 municipios que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla.

La inversión, que asciende a 7 mil millones de pesos, fue posible gracias al recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un tributo que se devuelve a la ciudadanía en acciones concretas, visibles y efectivas para la protección del territorio.

Durante el acto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que esta entrega hace parte de un esfuerzo sostenido durante 2025 para consolidar una seguridad moderna e integral en el departamento.

“Hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la seguridad del Atlántico. Esta dotación fortalece la capacidad de respuesta de nuestra Policía y nos permite llegar con mayor presencia institucional a los municipios donde la seguridad y la cercanía con la comunidad son fundamentales”, afirmó el gobernador Verano.

El mandatario recordó que, a lo largo del año, la administración departamental ha entregado más de 280 motocicletas, 60 CAI móviles, más de 100 vehículos y 100 dispositivos taser, además de una robusta dotación de computadores, avanteles y radios de comunicación, orientada a mejorar la cooperación entre las comunidades y las autoridades.

“La seguridad no es un hecho aislado ni un discurso. Es una inversión permanente que estamos ejecutando con rigor y visión, apoyada en tres ejes fundamentales: infraestructura, movilidad y tecnología y comunicaciones”, agregó Verano.

Como parte del componente tecnológico, la Gobernación del Atlántico entregó dos geolocalizadores y un equipo de extracción de información, herramientas clave para fortalecer la investigación criminal y combatir delitos de alto impacto como la extorsión.

Estas acciones se enmarcan en una inversión histórica cercana a 1 billón de pesos que el departamento viene ejecutando en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Por su parte, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, resaltó el impacto directo de estas inversiones en la capacidad operativa de la Fuerza Pública y en la tranquilidad de los ciudadanos.

“Cada equipo que entregamos es una herramienta para proteger la vida y mejorar la respuesta institucional frente al delito. Este esfuerzo refleja un trabajo responsable y articulado que se traduce en más patrullaje, mejor investigación y mayor confianza ciudadana”, señaló Luque.

Más de 40 uniformados al servicio del Atlántico

Durante la jornada, el gobernador Verano dio además la bienvenida a 40 nuevos policías profesionales que se suman al servicio en los municipios del Atlántico, fortaleciendo la presencia institucional en los territorios.

“Su llegada es un mensaje de confianza para la ciudadanía. No están solos: cuentan con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, con mejores condiciones, dotación y tecnología para cumplir su misión”, expresó el mandatario.

Finalmente, el gobernador reiteró que en 2026 el departamento continuará avanzando con la misma determinación para fortalecer la seguridad, ampliar la cobertura tecnológica y consolidar un Atlántico más seguro y en convivencia.