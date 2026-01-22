Barranquilla inicia jornada de vacunación para que niños regresen al colegio seguros

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, anunció la primera jornada nacional de vacunación del 2026, que se realizará el sábado 24 de enero.

La iniciativa busca que niños, niñas y adolescentes inicien el año escolar con sus vacunas al día, protegiéndolos contra más de 30 enfermedades, incluyendo poliomielitis, hepatitis, difteria, tosferina, influenza, sarampión, rubéola y fiebre amarilla.

Más de 60 puntos de vacunación disponibles

La jornada contará con 60 puntos de aplicación distribuidos en las cinco localidades de la ciudad. Todos los actores del sector salud, como EPS, IPS vacunadoras y la red pública hospitalaria PASO y CAMINO operada por MiRed, estarán disponibles durante esta semana y lo que resta del mes para aplicar los 22 biológicos incluidos en el esquema nacional. En PASO y CAMINO la atención será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que en las demás IPS vacunadoras será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además de niños menores de 6 años y adolescentes de 9 a 17 años, la jornada incluye mujeres gestantes, mujeres en edad fértil, personas mayores de 60 años y población con comorbilidades.

También está disponible la vacunación contra fiebre amarilla para quienes viajen al exterior a zonas de riesgo. La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, recordó: “El compromiso de cuidarlos, vacunándolos contra las enfermedades, es la mejor forma de asegurarles su bienestar”.

Para más información sobre los puntos de vacunación y los biológicos, los ciudadanos pueden llamar a la Línea de la Salud 605 3793333 o consultar la página www.barranquilla.gov.co/salud