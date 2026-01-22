¿Por qué el Gobierno entregó lanchas ambulancias en Maicao, donde no hay mar?: MinSalud responde

SALUD

En las últimas horas el Gobierno Nacional desató una polémica en redes sociales, tras la entrega de dos ambulancias marítimas al Hospital San José de Maicao pese a que ese territorio no tiene salida al mar.

De hecho, Maicao es un municipio del departamento de La Guajira, ubicado en la zona desértica, a aproximadamente una hora y media del puerto más cercano en Riohacha.

Tras algunos señalamientos, el Ministerio de Salud le salió al paso a los cuestionamientos y explicó que los equipos entregados fortalecerán la prestación del servicio de salud en la región.

¿Por qué se le asignaron ambulancias marítimas a Maicao?

El Ministerio de Salud indicó que el centro hospitalario cumple un papel clave dentro del sistema de referencia y contrarreferencia del departamento, al atender pacientes provenientes de Uribia, Manaure, Albania y Maicao.

Esta labor indica el Gobierno resulta especialmente crítica durante las temporadas de lluvias, cuando las condiciones geográficas y de acceso dificultan el traslado oportuno de pacientes desde las zonas más apartadas.

“Al ser el único hospital de mediana complejidad en esta zona del departamento, el Hospital San José de Maicao se encuentra plenamente facultado para operar este tipo de vehículos medicalizados, que permitirán una atención más rápida y efectiva de casos que requieren mayor nivel de complejidad”, indica el Ministerio de Salud.

Las ambulancias marítimas medicalizadas partirán desde los puertos de Estrella y Bahía Honda, habilitados como puntos de recepción de pacientes en la alta Guajira.

Desde allí, los pacientes serán trasladados hasta Puerto Bolívar y posteriormente remitidos en ambulancias terrestres hacia Maicao o Riohacha, de acuerdo con la complejidad del caso.