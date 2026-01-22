Armenia se suma a la preocupación nacional por el Sistema General de Participaciones

Armenia

El alcalde de Armenia, James Padilla García, expresó su profunda preocupación frente a las decisiones que actualmente analiza la Corte Constitucional y que podrían afectar los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una situación que, según advirtió, tendría consecuencias directas para las regiones y los municipios del país.

En su calidad de vicepresidente de Asocapitales, el mandatario señaló que existe una alerta generalizada entre alcaldes y gobernadores por el impacto que tendría un eventual recorte de estos recursos, fundamentales para el funcionamiento de programas sociales clave.

“Hay una preocupación inmensa por parte de gobernadores y alcaldes por el impacto que se tiene, si se recortan los recursos del Sistema General de Participaciones, todos sabemos que se ven afectados programas importantes como el Programa de Alimentación Escolar, el deporte y la educación”, afirmó Padilla García.

El alcalde recalcó que esta situación golpea con mayor fuerza a los municipios distintos a Bogotá, al considerar que Colombia sigue siendo un país altamente centralista. “Colombia es un país absolutamente centralista y los más sufridos por las decisiones que se tomen son las regiones”, enfatizó.

Padilla explicó que desde Asocapitales se adelantan gestiones conjuntas para evitar que esta medida prospere y confió en que la Corte Constitucional falle a favor de los territorios. “Los alcaldes de las ciudades capitales estamos trabajando en ello; hay una medida cautelar y en los próximos días va a fallar la Corte Constitucional, que es la competente, como lo establece nuestra Constitución”, señaló.

Finalmente, el mandatario manifestó su expectativa de que no se materialice un recorte que comprometa el desarrollo social y la estabilidad financiera de los entes territoriales. “Estamos a la espera de que esto no suceda”, concluyó.