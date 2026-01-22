Aerocivil anuncia nuevo sistema que acelera permisos clave para infraestructura y telecomunicaciones

La Aeronáutica Civil tendrá en funcionamiento una nueva plataforma tecnológica que transforma la gestión de los trámites asociados a restricciones de altura, interferencias radioeléctricas y uso del suelo en zonas de influencia de aeropuertos del país.

Con esta herramienta, cerca del 80 % de los conceptos técnicos se emitirán en aproximadamente 30 segundos, un cambio sustancial frente a procesos que podían tardar hasta tres meses, según indica la Aerocivil. El sistema implementa el esquema de sectorización, mediante el cual se establecen de forma anticipada las alturas máximas permitidas alrededor de los aeródromos, fortaleciendo la seguridad operacional y optimizando la administración del espacio aéreo.

Puede leer: IATA advierte por posibles cambios en horarios de vuelos del Aeropuerto Internacional El Dorado

En esa medida, la plataforma ya opera en Bogotá y en 20 departamentos, permitiendo a empresas y ciudadanos conocer en tiempo real si un proyecto cumple con las restricciones aeronáuticas, sin trámites físicos extensos ni largas esperas.

Beneficios que tendrá y cómo se verán aplicados

Desde la entidad explicaron que la digitalización reduce costos y tiempos, estandariza los flujos de trabajo y brinda mayor previsibilidad para la planeación de proyectos, especialmente en sectores como telecomunicaciones e infraestructura, que requieren estos conceptos para el despliegue de antenas, torres y otras obras.

El nuevo sistema marca un hito en un procedimiento que permaneció sin cambios por más de cinco décadas y hace parte de la estrategia de modernización del Estado, orientada a una gestión pública más ágil, eficiente y transparente.