Aerolíneas colombianas operan con normalidad tras alerta de la FAA sobre navegación satelital

La Aerocivil colombiana informó que las operaciones aéreas en el país se mantienen con normalidad, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un NOTAM recomendando precaución ante posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital (GNSS) en áreas del océano Pacífico dentro de la región de información de vuelo de Bogotá.

Según explicó la autoridad aeronáutica, las aerolíneas colombianas ya fueron notificadas sobre el contenido de la alerta y se encuentran analizando la información técnica para, de ser necesario, aplicar medidas preventivas y de mitigación operacional.

Asimismo, la Aerocivil aclaró que “a la fecha, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales”.

Además, la entidad señaló que, de acuerdo con el análisis preliminar, “no es previsible en este momento una afectación que conlleve a la suspensión o restricción de las operaciones aéreas”, aunque precisó que las aerolíneas continuarán evaluando el escenario en coordinación con las autoridades aeronáuticas.

