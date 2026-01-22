“Acabaré los contratos de prestación de servicios que son simple politiquería”: David Luna

David Luna aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia eliminará los contratos de prestación de servicios que, a su juicio, son utilizados como pago de favores políticos dentro del Estado.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Luna afirmó que gobernar con manos limpias implica desmontar prácticas que han sido normalizadas en la administración pública.

Luna también indicó que su gobierno estará enfocado en la transparencia y en el uso responsable de los recursos públicos, sin comprometer la palabra del Estado en otros frentes.

Además, afirmó que no anticipará respaldos políticos antes de que los ciudadanos se pronuncien en la Gran Consulta por Colombia, al considerar que cualquier apoyo previo deslegitima el voto popular de cara a las elecciones presidenciales de 2026.