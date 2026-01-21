El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Trump sabe que tiene una oportunidad, por eso está yendo por todo”: Carlos Díaz-Rosillo

Carlos Díaz-Rosillo, ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex subsecretario adjunto principal de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca del primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos.

Le puede interesar: Trump exigió en Davos “negociaciones inmediatas” sobre la compra de Groenlandia por EE.UU.

“Sabe que tiene una oportunidad de ventana estrecha, por eso está yendo por todo. Ha puesto a América Latina en el mapa de la estrategia. Dijo que, por mucho tiempo, EE.UU. ha ignorado a América Latina”, afirmó.

Baja la favorabilidad de Trump

Acerca de la baja en la favorabilidad de Trump en los últimos meses, Díaz-Rosillo confirmó que eso es un “desgaste normal” de los mandatarios.

Vea aquí: Donald Trump en Davos: “Europa no avanza en la dirección correcta”

“El presidente toma decisiones que no son populares, pero son necesarias”, dijo.

Asimismo, mencionó que uno de los aspectos que ha llevad a que esto ocurra es el tema de la economía y la inflación. “A pesar de que los números macroeconómicos son muy buenos, aun la inflación no ha bajado al nivel que espero”.

“Cuando el ciudadano de a pie va a comprar los productos básicos en el supermercado, ve que aun están altos”, sostuvo.

Puede leer: Donald Trump dice que no usará la fuerza para tomar Groenlandia

De la misma manera, subrayó que las decisiones internacionales de Trump no han sido bien socializadas con los estadounidenses, por lo que muchos no entienden cómo los afectan los conflictos exteriores.

También mencionó que a Trump lo eligieron para defender los intereses de Estados Unidos, “no para caer bien en Davos o en Bogotá”. A propósito, pidió a los líderes del mundo entender ese punto y tener un diálogo respetuoso con el presidente de EE.UU.

Señalamientos de Trump contra Petro

Explicó que Trump, al calificar como “enfermo” al mandatario colombiano “se refería a que el presidente Petro tiene una adicción”.

“Hay un gran problema de narcotráfico en Colombia, algo que ha hecho Petro muy poco por resolver”, añadió.

Lucha contra el narcotráfico y arresto de Nicolás Maduro

Mencionó que la política de Trump es la de la lucha frontal contra el narcotráfico. “Mucho se ha hablado de la importancia de eliminar a Maduro, pero el único que hizo algo fue Trump”. Añadió que el mandatario estadounidense es una persona “extraordinariamente pragmática”.

¿Trump tiene mala relación con la cúpula del Partido Republicano?

Contó que en su primer mandato Donald Trump llegó a la Casa Blanca “a pesar de la cúpula del Partido Republicano, que nunca lo quiso”, y poco a poco ha tomado la dirección de la colectividad.

Escuche la entrevista completa aquí: