Diosdado Cabello habría tenido conversaciones previas con EE.UU. antes de la captura de Maduro

AME327. CARACAS (VENEZUELA), 17/09/2025.- El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, muestra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela durante una rueda de prensa este miércoles, en Caracas (Venezuela). Cabello acusó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de dirigir una operación de "falso positivo", tras la incautación de 3.692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha proveniente presuntamente de Colombia. EFE/ Miguel Gutierrez

Según la agencia, funcionarios del gobierno de Trump habrían estado en conversaciones con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. Desde entonces, han estado en comunicación.

Los funcionarios advirtieron a Cabello que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición, según cuatro fuentes.

Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras la redada estadounidense del 3 de enero.

A propósito, es clave mencionar que Cabello está nombrado en la misma acusación de narcotráfico en Estados Unidos que la administración Trump utilizó como justificación para arrestar a Maduro, pero no fue capturado como parte de la operación.

La comunicación con Cabello, que también abordó las sanciones impuestas por Estados Unidos y la acusación que enfrenta, se remonta a los primeros días de la actual administración Trump y continuó en las semanas previas a la destitución de Maduro por parte de Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Cabello ha conversado con EE.UU. después de la captura de Maduro

Según la agencia, la administración Trump ha estado en contacto con Cabello desde la destitución de Maduro, según cuatro de las fuentes.

Las comunicaciones, que no se habían reportado previamente, son cruciales para los esfuerzos de la administración Trump por controlar la situación en Venezuela.

Aseguran que si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría fomentar el caos que Trump busca evitar y amenazar el control del poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, según una fuente informada sobre las preocupaciones de Estados Unidos.

Por el momento, la Casa Blanca y el gobierno de Venezuela no han dado declaraciones sobre esta situación.