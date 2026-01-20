Donald Trump, captura de Nicolás Maduro y agentes del ICE. Fotos: (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images) / (Photo by XNY/Star Max/GC Images) / (Photo by Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca: medidas económicas, tensiones diplomáticas y más

Este 20 de enero de 2026 se cumple un año desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, esta vez con el lema ‘Make America Great Again’.

Le puede interesar: Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: “Sin comentarios”

Su segunda administración ha estado marcada por medidas económicas agresivas, tensiones diplomáticas, acciones militares en Venezuela e Irán y una dura política migratoria.

Este es el balance del primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca: