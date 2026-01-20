6AM W6AM W

Internacional

Primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca: medidas económicas, tensiones diplomáticas y más

El segundo mandato de Donald Trump está marcado por acciones militares y el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

Donald Trump, captura de Nicolás Maduro y agentes del ICE. Fotos: (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images) / (Photo by XNY/Star Max/GC Images) / (Photo by Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images)

Este 20 de enero de 2026 se cumple un año desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, esta vez con el lema ‘Make America Great Again’.

Su segunda administración ha estado marcada por medidas económicas agresivas, tensiones diplomáticas, acciones militares en Venezuela e Irán y una dura política migratoria.

Este es el balance del primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca:

