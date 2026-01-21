Reunión clave por caso Talio: abogado de Juan de Bedout se reunirá con fiscal en Londres

Desde hace varios años hay rastros en familiares de niña muerta por talio El abogado Fabio Humar, abogado de víctimas dijo que la Fiscalía tiene varias pistas

Caracol Radio conoció en primicia que el abogado Fabio Humar, como apoderado de la familia De Bedout, víctimas dentro del caso de envenenamiento con talio, se contactó con el fiscal que adelanta el proceso de Zulma Guzmán Castro, en Londrés (Reino Unido), esto con el propósito de contribuir a que se agilice su extradición a Colombia.

Lea sobre este caso: Juan De Bedout habló sobre la posible intoxicación con talio de su exesposa Alicia Graham

Guzmán Castro está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en el envenenamiento de unas frambuesas bañadas en chocolate que le causaron la muerte a dos menores y lesiones graves a otras personas.

Caracol Radio conoció que el objetivo del encuentro que se realizaría próximamente con el fiscal, es informarle acerca de la robusta investigación que ha desarrollado durante nueve meses el equipo liderado por la fiscal 100 de la Unidad de Vida, Elsa Cristina Reyes contra Guzmán Castro, quien fue hallada por las autoridades el miércoles 17 de diciembre de 2025, en el río Támesis y posteriormente, fue capturada en cumplimiento de la orden de captura internacional que pesa en su contra.

Le podría interesar: “No solo víctimas directas estuvieron contaminadas, familiares también”: Fiscalía por caso talio

¿Quién es Juan De Bedout?

Es un economista de 54 años, cuya familia ha sido víctima del caso de intoxicación con el peligroso metal conocido como talio.

Según le relató a la Fiscalía sostuvo una relación sentimental con Zulma Guzmán Castro, presunta responsable de la tragedia que aún estremece a Colombia: dos menores de edad murieron entre el 5 y el 9 de abril de 2025.

De Bedout ha contribuido con la investigación y ha entregado chats, fotografías, videos y toda clase de elementos materiales probatorios a la Fiscalía para que se esclarezca el crimen no solo de su hija sino también la muerte de otra menor de edad y las lesiones provocadas a varias personas.

Tres veces ha ido a la Fiscalía y contado detalles íntimos del vínculo emocional que sostuvo con Guzmán Castro.

Lea más:Exclusivo: el testimonio clave del domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio

#PRIMICIA| @CaracolRadio conoció que el abogado Fabio Humar (@HumarFabio), como apoderado de la familia De Bedout, víctimas dentro del caso de envenenamiento con talio, se reunirá en Londres con el fiscal que adelanta el proceso de Zulma Guzmán Castro en ese país.



En dicho… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 21, 2026

¿Qué dijo Juan De Bedout en la Fiscalía?

En la diligencia en la que estuvo acompañado de su abogado Fabio Humar, De Bedout habló ante la fiscal 100 de la Unidad de Vida, Elsa Cristina Reyes, sobre la muerte de las menores, la relación sentimental con Guzmán Castro y la muerte de su exesposa Alicia Graham Sardi.

Precisamente, la Fiscalía busca determinar si existe alguna conexión de Zulma Guzmán Castro con la muerte de la mujer hace aproximadamente 4 años y tras ser diagnosticada con cáncer.

Pues se han encontrado varios elementos materiales probatorios que advierten que la mujer tenía rastros del peligroso metal conocido como talio, que fue utilizado para envenenar las frambuesas que finalmente le causaron la muerte a las niñas en abril de 2025.

Testimonios y documentos médicos hacen parte de los elementos que se han recopilado y que señalan que Graham Sardi tenía rastros de talio en su cuerpo.

Precisamente, el abogado Humar señaló que su cliente ha comparecido tres veces a la Fiscalía y ha estado dispuesto a colaborar en todas y cada una de las preguntas que le han formulado.

Las declaraciones que ha rendido De Bedout han servido para fortalecer la investigación que hace 9 meses inició la Fiscalía y que tiene como principal indiciada a Guzmán Castro, quien permanece en Londres, tras ser ubicada el jueves 17 de diciembre en el río Támesis.

Fuentes cercanas al caso relataron que durante la declaración que rindió ayer, entregó nuevos elementos que serán analizados por la Fiscalía en medio de la investigación y, además, relató cómo fue la época de la pandemia y cómo fue la convivencia en su entorno familiar y Guzmán Castro.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre el talio encontrado en las víctimas?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un estudio contundente en el que se advirtió que las menores murieron por la intoxicación provocada por la ingesta del metal talio.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”, así lo concluyó el ente acusador luego que se analizaran los elementos materiales probatorios recopilados y obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, demás del informe de las necropsias de Medicina Legal.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo,hecho que no era cierto”, informó la Fiscalía.

Tras la extensa investigación, se descubrió que Zulma Guzmán Castro estaría directamente relacionada con los hechos y “habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”.

Luego de la intoxicación y de la muerte de las menores, la mujer salió de Colombia hacia Argentina.

Vea también: Zulma Guzmán: qué se sabe de la empresaria detrás el homicidio de dos menores con talio en Bogotá





Escuchar Caracol Radio EN VIVO: