Juan De Bedout habló sobre la posible intoxicación con talio de su exesposa Alicia Graham

Desde hace varios años hay rastros en familiares de niña muerta por talio El abogado Fabio Humar, abogado de víctimas dijo que la Fiscalía tiene varias pistas

Justicia

Juan De Bedout, padre de una de las menores que murieron tras ingerir unas frambuesas envenenadas que al parecer habría enviado Zulma Guzmán Castro, compareció durante tres horas ante la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: Frambuesas envenenadas con talio: Juan De Bedout declaró en la Fiscalía

En la diligencia en la que estuvo acompañado de su abogado Fabio Humar, De Bedout habló ante la fiscal 100 de la Unidad de Vida, Elsa Cristina Reyes, sobre la muerte de las menores, la relación sentimental con Guzmán Castro y la muerte de su exesposa Alicia Graham Sardi.

Precisamente, la Fiscalía busca determinar si existe alguna conexión de Zulma Guzmán Castro con la muerte de la mujer hace aproximadamente 4 años y tras ser diagnosticada con cáncer.

Pues se han encontrado varios elementos materiales probatorios que advierten que la mujer tenía rastros del peligroso metal conocido como talio, que fue utilizado para envenenar las frambuesas que finalmente le causaron la muerte a las niñas en abril de 2025.

Lea más:Exclusivo: el testimonio clave del domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio

Testimonios y documentos médicos hacen parte de los elementos que se han recopilado y que señalan que Graham Sardi tenía rastros de talio en su cuerpo.

Precisamente, el abogado Humar señaló que su cliente ha comparecido tres veces a la Fiscalía y ha estado dispuesto a colaborar en todas y cada una de las preguntas que le han formulado.

Las declaraciones que ha rendido De Bedout han servido para fortalecer la investigación que hace 9 meses inició la Fiscalía y que tiene como principal indiciada a Guzmán Castro, quien permanece en Londres, tras ser ubicada el jueves 17 de diciembre en el río Támesis.

Fuentes cercanas al caso relataron que durante la declaración que rindió ayer, entregó nuevos elementos que serán analizados por la Fiscalía en medio de la investigación y, además, relató cómo fue la época de la pandemia y cómo fue la convivencia en su entorno familiar y Guzmán Castro.

Le podría interesar: “No solo víctimas directas estuvieron contaminadas, familiares también”: Fiscalía por caso talio

Se busca determinar cómo se habría dado la intoxicación con el peligroso metal de la mujer que murió tras enfrentar un cáncer, pero que al parecer tenía rastros de talio.