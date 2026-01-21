Primicia | Juez decretó el divorcio de Nicolás Petro y Day Vásquez

Caracol Radio conoció en primicia que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, quedó oficialmente divorciado de la empresaria Daysuris del Carmen Vásquez Castro.

En la mañana de este miércoles se conoció el fallo del Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, que decretó la terminación del vínculo matrimonial entre la pareja.

¿Cuánto duró el matrimonio?

Nicolás Petro y Day Vásquez duraron casados cerca de siete años. El 25 de abril de 2022 contrajeron matrimonio y, en octubre de 2022, se terminó la convivencia y se separaron.

“Decretar el divorcio celebrado entre los señores NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS y DAYSURIS DEL CARMEN VÁSQUEZ CASTRO el 11 de abril de 2019, registrado con indicativo serial No. 07198977 en la Notaría Once de Barranquilla”, se lee en la decisión judicial conocida por Caracol Radio.

El juez, además, tomó otras determinaciones como “declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal conformada entre las partes”.

AL FIN…

¿Habrá cuota económica de manutención?

El juez de Familia determinó que no habrá ninguna cuota o aporte económico entre las partes.

“Disponer que no habrá obligación alimentaria entre las partes”.

Además, la sentencia será inscrita en el folio del registro civil del matrimonio celebrado entre las partes y en el de nacimiento de cada uno de ellos.

En la decisión del juez también se señaló que “el señor Nicolás Fernando Petro Burgos no desea continuar con el vínculo matrimonial, y su sola voluntad constituye causal legal de divorcio conforme al numeral 10 del artículo 154 del Código Civil”.

Cabe recordar que Petro Burgos se encuentra en etapa de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, “los bienes adquiridos durante el matrimonio se encuentran bajo medidas cautelares de la Fiscalía o en poder de la señora DAYSURIS DEL CARMEN VÁSQUEZ CASTRO y/o sus familiares”.

Esto significa que dependerá de lo que defina la justicia sobre los bienes compartidos y qué pasará con ellos.

