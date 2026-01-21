Robo deja sin semáforos dos intersecciones del centro de Bucaramanga, ¿cuáles son?

Bucaramanga, Santander

El director de tránsito de Bucaramanga, Jair Manrique, informó que a las 4 de la madrugada sujetos hurtaron todo el sistema de semaforización de la intersección de la carrera 15 con avenida Rosita, hecho que afectó otra intersección de la zona céntrica de la ciudad.

“Sufrimos un robo de todo el sistema, ya no es solamente el cableado, sufrimos un robo de todo el sistema de la intersección de la 15 con Rosita y nos dañó la intersección de la 15 con Rosita y de la Rosita con 17″.

El funcionario indicó que el número de robos cada vez es mayor, lo que supera la capacidad de reacción de la entidad, por lo que pide a la comunidad denunciar ante la línea de la Policía Nacional cualquier hecho de esta índole.

“Necesitamos que nos informen porque no somos adivinos y debemos corregir esta situación que se está presentando en la ciudad porque debemos mejorar la accidentalidad y día a día nos están robando. Por favor, si ven alguna de estas actividades de hurtos, de robos, comuníquense al 123″, pidió el director de tránsito.

La entidad utilizará reguladores de movilidad para controlar el flujo de vehículos en los puntos afectados mientras se adelanta la restauración del sistema.