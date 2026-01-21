“¡Nos tuvimos que parar firme, carajo!”: Char sobre fallido traslado de ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (Cortesía Presidencia - Juan Diego Cano). / Margarita Contreras

El alcalde Alex Char volvió a cuestionar al Gobierno Nacional sobre el fallido traslado de ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’ a cárceles de Barranquilla.

En medio de la entrega de un CAI de la Policía, en el barrio Alboraya, manifestó que desde la administración distrital no se iba a permitir dicho traslado.

“El otro día nos querían mandar tres criminales para acá, y nos tuvimos que parar firme nosotros, firme por los barranquilleros, carajo”, dijo.

Asimismo, añadió que “no permitimos eso”, al referirse sobre la intención del Gobierno Nacional que los líderes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ estuvieran en centros carcelarios de la ciudad mientras avanza un proceso de negociación con estos grupos delincuenciales.

Verano reiteró que las cárceles no están aptas

Por su parte, el Gobernador Eduardo Verano también cuestionó la intención del Gobierno Nacional de trasladar a ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’ a cárceles de Barranquilla.

“Paz en las cárceles, esa es la esencia de lo que nosotros necesitamos”, manifestó.