Ecuador: declaran estado de excepción en 5 provincias por alza de violencia

Militares participan en un operativo de control en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome / José Jácome ( EFE )

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en cinco provincias y tres municipios por los altos índices de violencia que se registran en esos territorios.

La medida, que estará vigente por 60 días, se aplicará desde este miércoles en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, y en el municipio de La Maná, de la provincia de Cotopaxi; y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar.

El decreto ejecutivo en el que se hace oficial la decisión del mandatario se señala que los actos violentos de los grupos criminales organizados registrados en octubre se han concentrado en las cinco provincias antes mencionadas, “evidenciando extrema violencia”.

Disputas criminales

Además, se indica que varios de los asesinatos reportados en el último mes son el resultado de disputas entre bandas criminales y no como consecuencia de la delincuencia común, que los ataques se han realizado con explosivos y en lugares públicos y que estos “se han intensificado por distintas capturas de cabecillas de los grupos criminales” y “golpes a la actividad minera ilegal”.

Se pone como ejemplo el carro bomba que explotó el pasado 14 de octubre en los exteriores de un importante centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Noboa, en Guayaquil, que dejó un muerto y treinta heridos, y que el Gobierno sospecha que podría haber sido perpetrado por Los Lobos, el grupo criminal más grande del país.

Una compañía de soldados ecuatorianos habla con pobladores, en el barrio Comité del Pueblo Zona Once en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome / José Jácome Ampliar

Mientras que en el caso de La Maná, Las Naves y Echeandía, se afirma que son considerados como “territorios estratégicos y de resguardo” para las bandas criminales, debido principalmente a su cercanía con las provincias más conflictivas.

Suspensión de derechos

Con esta declaratoria, Noboa ordena suspender los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia para que las fuerzas de seguridad puedan realizar inspecciones, allanamientos y requisas durante operaciones contra el crimen organizado y también puedan analizar y recopilar mensajes, comunicaciones y cartas vinculados a estos grupos.

Un asesinato cada hora

Según las cifras presentadas en agosto en su último informe por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), los homicidios registrados en los primeros seis meses en Ecuador suponen un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Esto implica un promedio de 25,52 asesinatos por día en el país andino, es decir, más de un homicidio cada hora, una tendencia que, en caso de mantenerse, haría que Ecuador acabase el 2025 con un índice de homicidios de 52 por cada 100.000 habitantes, el más alto de su historia y de Latinoamérica.

¿Medidas suficientes?

Algunas zonas de Ecuador han vivido bajo sucesivos estados de excepción decretados por Noboa después de que en enero de 2024 declaró un “conflicto armado interno” para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que pasó a denominar “terroristas”.

Sin embargo, estas acciones no han logrado bajar el nivel de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años, y que en este 2025 se ha intensificado, al registrar un promedio de un asesinato por hora.