Medicina Legal confirma 24 muertos, incluyendo 4 menores, por enfrentamientos en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que se han identificado 24 cadáveres producto de los entrenamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias ‘Calarcá’, en el departamento de Guaviare, de los cuales cuatro son menores de edad (tres mujeres y un hombre).

Los equipos forenses han avanzado en la individualización de los cuerpos que ingresaron a la Dirección Seccional Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

“De los veintiséis (26) cuerpos abordados, veintiuno (21) corresponden a personas de sexo masculino y cinco (5) a sexo femenino, entre los cuales se encuentran cuatro (4) menores de edad: un (1) hombre y tres (3) mujeres”, señaló el Instituto.

Además, aclaró que este proceso se está desarrollando articuladamente con la Fiscalía, que asumió la investigación por estas muertes.

Una vez finalice el proceso, se iniciará la entrega de los cadáveres a los familiares.