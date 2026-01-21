Encuentran decenas de cráneos de animales en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

La Alcaldía de Puente Aranda realizó en las últimas horas un operativo que tenía como objetivo retirar estructuras artesanales y recuperar el espacio público en el sector de la Avenida Calle 6.ª con Carrera 30, aunque en un principio todo parecía normal, los funcionarios hicieron un hallazgo misterioso.

Dentro de unas lonas que estaban abandonadas en ese lugar se encontraron restos óseos de animales, los cuales no pudieron ser identificados. Lo que ha generado más misterio es que no se evidenciaron manchas de sangre, órganos de animales, ni otros elementos que indicaran la realización de sacrificios en el sector.

Tampoco fue posible establecer que dichos restos estuvieran asociados a prácticas de sacrificio de animales, ni que personas habitantes de calle se estuvieran alimentando de estos restos. De hecho, hay muy pocos indicios de que este práctica se realice en Bogotá.

¿Qué hipótesis se manejan?

Todavía no es claro qué hacían los cráneos en este punto de la ciudad. Andrea Padilla, senadora animalista, es una de las personas que más conoce sobre estos temas. En Caracol Radio hablamos con ella para lograr entender qué podría haber sucedido debajo del puente de la Calle 6.ª.

En primer lugar, Padilla explicó que este hecho pudo haber sucedido hace un largo tiempo, pues en el lugar no se encontraron resto de tejido o sangre. Asimismo, la senadora la senadora indicó que las autoridades están estableciendo si los cráneos son de perros, gatos u ovejas.

La senadora también afirmó que la hipótesis más fuerte es que estos restos podrían estar ahí por cuenta de mataderos ilegales en la capital del país. “No es un secreto que en Colombia se matan ilegalmente animales de muchas especies para consumo que luego son comercializados en embutidos, incluso perros. Entonces esa es una posibilidad”, aseveró.

Sin embargo, la congresista indicó que existen otras dos hipótesis: “Otra posibilidad es que se hayan realizado sacrificios, digamos, prácticas ilegales asociadas a actividades de fetiches. Otra teoría es que hayan sido matados para consumo”.

Senadora Padilla interpuso denuncia penal

Por este caso, la senadora Andrea Padilla interpuso una denuncia penal contra persona indeterminada en la Fiscalía. “Esta acción tiene el propósito de que el CTI se involucre y, a través del grupo especial de lucha contra el maltrato animal, se apoye a las entidades distritales en la investigación”, finiquitó la congresista.