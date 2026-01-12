Nuevo caso de maltrato animal: quemaron a una perrita en Suba

Se presenta un nuevo caso de maltrato animal en Bogotá. Esta vez, se presentó en la localidad de Suba. La comunidad alertó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) sobre un presunto hecho que involucraría la incineración de una perrita.

Al recibir la denuncia, este caso se escaló al Escuadrón Anti Crueldad de la entidad. Al llegar al lugar, se confirmó que una perrita mestiza y aparentemente joven había sido quemada y botada en el barrio Santa Cecilia. Estos hechos habrían ocurrido unos días antes, el pasado 8 de enero, que fue el momento en que la comunidad reportó la denuncia.

¿Ahora qué vendrá para los responsables de este caso de maltrato animal?

Según indicó el IDPYBA, ya se logró el levantamiento del cuerpo incinerado del canino para así pasar a la investigación y continuar con la necropsia.

Lo más grave que denuncia la entidad y la comunidad del barrio en el que se presentó este horrible caso de maltrato animal es que esta no sería la primera denuncia por situaciones similares. Al parecer, se ha venido presentando un patrón en el sector de hechos de violencia contra algunos animales.

Las autoridades en este momento continúan investigando y analizando la información recopilada por testigos que relacionan el hecho con otros posibles casos recientes.

Ahora, el IDPYBA informó que interpondrá la denuncia ante el grupo GELMA de la Fiscalía y representará jurídicamente al animal víctima.

“Invitamos a la ciudadanía vecina del sector para que, en caso de contar con información sobre este hecho, la facilite a través de los canales oficiales en el sitio web animalesgov.gov.co con el fin de recopilarla y ponerla a disposición de las autoridades”, indicó en un comunicado reciente.

Además, indicaron que continuarán llevando a cabo acciones articuladas con el fin de determinar la causa de la muerte de esta perrita, así como evaluar los casos de los otros animales que estarían vinculados o relacionados con este hecho.

Otros llamados del IDPYBA

Además de este cruel caso, el IDPYBA denunció este domingo que en el centro de Bogotá se presentaron ventas de animales en las calles, una práctica abiertamente ilegal. Estas comercializaciones se habrían producido en el marco del Festival de Reyes Magos y Epifanía, en el barrio Egipto.

Además, un agravante a este hecho es que los animales se encontraban en malas condiciones tras efectuarles los diagnósticos veterinarios. “Se presentó una situación muy negativa de los animales, como temas de desnutrición, de salud o las cuestiones de confort, de espacio, incluso con su comportamiento completamente afectado”, indicaron desde la institución.

Tras la denuncia, se decidió seguir con la aprehensión por parte de la Policía y en la entrega de los mismos para su cuidado y recuperación. Entre los animales encontrados, había:

247 pollos

61 hamsters

43 patos

31 conejos

22 codornices

Ahora estos animales quedaron en manos del instituto para su cuidado.