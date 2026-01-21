Con éxito cerró el Festival Nacional del Caimán Cienaguero 2026
El Festival Nacional que se lleva a cabo en Ciénaga, Magdalena llegó a su cierre con una noche cultural en la que se exaltó el talento de las comparsas finalistas, se premiaron a los ganadores de las categorías Popular y Proyección, y se rindió homenaje a una de las danzas más emblemáticas de este municipio.
En la segunda ciudad del departamento finalizó la versión LXIII del Festival Nacional del Caimán Cienaguero, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Durante la final se dieron a conocer los ganadores de la Categoría Popular.
El primer lugar fue para Caimán Futurista, seguido por Rescatando el Folclor, Al Rescate de lo Nuestro, Fusión Caimanera y Tradiciones Vivas, así como de la Categoría Proyección, donde el ganador fue Proyección Sanjuanista seguida por Funcuimal, Fundación Tobiense, Pintoresco y Danceros de Orihueca.
En tarima, el alcalde de Ciénaga, Luis Fernández Quinto, realizó la entrega de premios a los ganadores; asimismo, felicitó a los cienagueros y visitantes por el buen comportamiento y la convivencia demostrada a lo largo de la programación.