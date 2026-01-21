Capturan a mujer que escondía la droga en su ropa interior y la vendía en el barrio San Bernardo

Megaintervención en San Bernardo por parte de las diferentes especialidades de la Policía. Foto: Caracol Radio.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de una mujer que presuntamente se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en el centro de la ciudad.

La mujer se movía tranquila, fumaba y hablaba por celular, mientras las cámaras seguían sus pasos. Al llegar, los uniformados la requisaron, le hallaron bolsas de bazuco y fue capturada.

La mujer capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.