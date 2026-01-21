Bogotá se convirtió en un escenario muy importante para el espectáculo: Galán por ranking Pollstar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bogotá se ha convertido en un escenario muy importante para el espectáculo: Galán por ranking Pollstar

Pollstar, la revista especializada en la industria global del entretenimiento en vivo entregó el ranking de los mejores estadios del mundo. En la lista, Bogotá estaba enfrentada con las capitales de países como: Argentina, Chile y Brasil.

No de los escenarios que resaltó Pollstar fue el Vive Claro que lleva funcionando poco tiempo en la capital colombiana en comparación con otros estadios. Ante esta noticia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre está medición.

“Bogotá se ha convertido en un escenario muy importante de espectáculos, también, obviamente, de actividades deportivas, pero esta noticia es muy buena”, dijo Galán.

Le puede interesar: Pollstar ubica a Vive Claro en el Top 5 de estadios en Suramérica

El alcalde también resaltó la importancia de la construcción del nuevo estadio El Campín.

“Va a ser mejor cuando avancemos rápidamente como ciudad en el nuevo proyecto del Campín, que debe arrancar su construcción el próximo trimestre y, de esa forma, marcar un hito nuevo en la historia de Bogotá, es que debemos tener de aquí a dos años, un nuevo estadio El Campín. Es un nuevo estadio por completo que será de los mejores de Latinoamérica, sin lugar a duda”, agregó.

Escuche la entrevista completa a continuación: