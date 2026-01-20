El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Espero Colombia me vote para ser nuevo secretario general de las Naciones Unidas”: Mariano Grossi

Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, conversó con 6AM W a propósito del trabajo que hacen para el control de plantas y armas nucleares en todo el mundo, además de solicitar el apoyo de Colombia en la votación para ser nuevo secretario general de las Naciones Unidas.

“He anunciado mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Espero contar con el apoyo de Colombia, tiene la responsabilidad histórica porque son 15 países que van a elegir al próximo secretario”, afirmó.

“Espero que Colombia me vote como nuevo secretario general de Naciones Unidas”, agregó.

Trabajo y preocupaciones de la energía nuclear en el mundo

Mencionó que la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto directo en las operaciones de la OIEA en las plantas nucleares ucranianas.

“Ha habido una serie de ataque bastante importantes sobre la red eléctrica en Ucrania y sus plantas nucleares. La situación en el país es bastante dramática, están un invierno rudo y difícil, por lo que el aprovisionamiento energético del país se ha visto afectado por los ataques. No hay luz, no hay agua caliente, no hay calefacción”, afirmó.

Acceso a plantas en Irán

Rossi aseguró el caso de Irán es particular, pues han podido volver a instalaciones no atacadas, pero lo ideal es que la OIEA pudiera revisar las que actividades con el manejo del uranio está siendo con fines pacíficos.

“Hemos logrado regresar a ciertas instalaciones que no fueron atacadas, pero a las que sí no hemos tenido acceso”, dijo.

Advirtió que tienen alertas sobre trabajos iraníes de uranio enriquecido cercano al nivel que se requiere para hacer armas nucleares.

Escuche la entrevista completa aquí: