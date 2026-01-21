Becas para estudiar en Alemania, Italia e Irlanda: Fecha límite, requisitos y LINK para aplicar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) lanzó una nueva serie de convocatorias internacionales de becas 2026, orientadas a fortalecer la formación avanzada, la investigación académica y las iniciativas relacionadas con la acción climática, la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Estas oportunidades hacen parte del Boletín de Oferta Internacional de la Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá y están pensadas para quienes buscan proyección global y acceso a educación de alto nivel en Europa.

Actualidad: Trabajo en Francia para docentes de Colombia: salario, requisitos y fecha límite de convocatoria

Becas internacionales 2026: una oportunidad para estudiar en Europa

Las convocatorias, vigentes durante la semana del 19 al 24 de enero de 2026, están dirigidas a estudiantes, investigadores, profesionales, líderes climáticos y agentes culturales residentes en Bogotá. Alemania, Irlanda e Italia abren sus puertas con programas académicos y apoyos económicos que cubren matrícula, manutención y, en algunos casos, prácticas profesionales.

Estas iniciativas buscan impulsar el talento local y conectar a los participantes con redes académicas y científicas internacionales, en áreas clave como innovación, sostenibilidad, cambio climático y políticas públicas.

Becas de Irlanda: Maestría y doctorados

Una de las convocatorias más destacadas es la de las Becas del Gobierno de Irlanda (Government of Ireland – GOI-IES), que estará abierta hasta el 12 de marzo de 2026.

Este programa ofrece un apoyo económico de 10.000 euros, además de la exención total del costo de matrícula, para cursar maestrías, diplomas de posgrado o doctorados en universidades irlandesas.

La beca está dirigida a estudiantes y profesionales de Bogotá con un perfil académico sólido y proyección internacional. Irlanda se ha consolidado como un destino atractivo para la educación superior, gracias a su calidad universitaria, su enfoque en investigación y su conexión con sectores estratégicos como tecnología, ciencia y políticas públicas.

Los interesados deben realizar su postulación directamente a través del portal oficial del programa GOI-IES.

Beca en Italia para maestría durante nueve meses

Italia también se suma a la oferta con el programa Invest Your Talent in Italy, una convocatoria que combina formación académica y experiencia laboral. Esta beca permite cursar una maestría de nueve meses y, adicionalmente, realizar prácticas en empresas italianas, lo que facilita la inserción profesional y el intercambio cultural.

Un aspecto relevante de este programa es su compromiso con la igualdad de género y la prevención de violencias basadas en género, integrando estos principios en sus lineamientos y procesos de selección.

La fecha límite para postularse es el 24 de febrero de 2026, y el proceso se realiza a través de la plataforma oficial de Invest Your Talent in Italy.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los tecnólogos del SENA con mayor demanda en Colombia? Tome nota

Beca en Alemania: duración y perfiles

Para quienes trabajan en temas ambientales, Alemania ofrece la International Climate Protection Fellowship, una beca orientada a líderes climáticos y personas con título de doctorado interesadas en desarrollar proyectos innovadores frente al cambio climático.

Este programa brinda un apoyo económico de hasta 3.000 euros mensuales durante un periodo de 12 a 24 meses, además de acompañamiento académico y profesional. Los seleccionados deberán desarrollar su iniciativa en alianza con una institución anfitriona en Alemania, fortaleciendo la cooperación internacional y construyendo redes de largo plazo.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de febrero de 2026 y es una de las opciones más completas para quienes buscan impacto global en temas de sostenibilidad y protección ambiental.

Puede postularse por medio de este link: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/international-climate-protection-fellowship.

Cómo postularse a las becas internacionales

Todas las convocatorias cuentan con requisitos específicos que deben ser revisados con detalle; para esto es importante que se guíe de los parámetros de cada portal, pero debe tener en cuenta que se evalúan criterios como formación académica, experiencia profesional, propuesta de estudios o investigación y dominio de idiomas.

.