Bogotá recibirá 5.2 km de nuevas vías tras agilización de obras del proyecto Lagos de Torca

Colombia

Bogotá sigue en la búsqueda de su avance para seguir siendo una metrópoli modelo en el continente, por ello, sigue su marcha el destacado proyecto de Lagos de Torca que, según se conoció, le entregará a la ciudad los primeros 5.2 kilómetros de vías nuevas.

Estas nuevas vías tuvieron una inversión mayor a $800 mil millones de pesos que van a permitir la conexión de varías vías arteriales del norte de la capital del país.

¿Qué vías incluyen?

Así serán las conexiones que permitirán esta nueva entrega del corredor.

Primera fase de la avenida Polo Oriental: (Calle 200 sentido sur-norte. 0.7 km) Conectará la autopista Norte con la Av. Santa Bárbara.

(Calle 200 sentido sur-norte. 0.7 km) Conectará la autopista Norte con la Av. Santa Bárbara. Avenida Santa Bárbara: (1.2 km) Conectará la avenida Polo Oriental y se articulará con la futura Av. Parque Guaymaral para conectar con la Carrera Séptima.

(1.2 km) Conectará la avenida Polo Oriental y se articulará con la futura Av. Parque Guaymaral para conectar con la Carrera Séptima. Avenida Polo Occidental: (Calle 200 sentido norte – sur. 1.75 km) Conectará la autopista Norte con la prolongación de la futura Av. Boyacá.

(Calle 200 sentido norte – sur. 1.75 km) Conectará la autopista Norte con la prolongación de la futura Av. Boyacá. Avenida Guaymaral Occidental: (1.57 km) Mejorará la conectividad en la calle 235, desde la autopista Norte hacia la futura Av. Boyacá

Cabe recordar que a todas estas obras se suma durante el segundo semestre de este año, está prevista la terminación de la primera fase de la avenida Boyacá, en el tramo comprendido entre la calle 183 y la calle 200, fortaleciendo la conexión vial y su articulación con los nuevos desarrollos urbanos.

¿Y qué pasará para el segundo semestre de 2026?

Pues bien, para la recta final de este año el proyecto, también, ya tiene una ruta de proceso estipulada.

Por ejemplo, en ese periodo de tiempo está previsto el inicio de las obras de reconformación del canal Guaymaral – tramo norte, una intervención clave para la gestión del riesgo y la mitigación de inundaciones en la zona norte de Bogotá.

Este proyecto permitirá amortiguar las crecientes generadas durante las temporadas de lluvias y de alta precipitación, contribuyendo de manera significativa a la mitigación de inundaciones en este sector de la ciudad.

Durante este año se contempla el inicio de la reconformación del canal Guaymaral – tramo sur, así como de la quebrada San Juan, intervenciones de gran relevancia ambiental, ya que impulsan la recuperación de la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y la cuenca del río Bogotá.

También en este año se iniciará la continuación de la Polo Oriental entre la Av. Santa Bárbara y la Av. Novena. Y se espera terminar los estudios y diseños de detalle de la Av. Santa Bárbara, el Humedal Torca – Guaymaral y la quebrada Tibabita.

¿Cuáles son los beneficios del proyecto Lagos de Torca?

Uno de los primeros beneficios para los bogotanos y los demás habitantes de la ciudad es que el proyecto ha generado aproximadamente 10.000 empleos directos e indirectos, contribuyendo a la reactivación económica y consolidando su papel como motor de desarrollo en la capital.

Así mismo, tiene más ventajas, específicamente, en cinco sectores claves para Bogotá: medio ambiente, movilidad y espacio público, servicios públicos, calidad de vida y vivienda.

Ambientales: recuperación de la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la reconformación de nueve quebradas y recuperación del humedal Torca-Guaymaral, siembra de 120.000 árboles.

recuperación de la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la reconformación de nueve quebradas y recuperación del humedal Torca-Guaymaral, siembra de 120.000 árboles. Movilidad y espacio público: 36 km de vías en doble calzada, 140 km de ciclorrutas, andenes y alamedas que consolidan la ciudad de los 30 minutos. Además, de la creación de un parque metropolitano de 170 hectáreas, el parque urbano más importante de nuestro país.

36 km de vías en doble calzada, 140 km de ciclorrutas, andenes y alamedas que consolidan la ciudad de los 30 minutos. Además, de la creación de un parque metropolitano de 170 hectáreas, el parque urbano más importante de nuestro país. Servicios públicos: 151 km de redes de acueducto y alcantarillado, manejo sostenible de aguas lluvias y saneamiento que mejora la calidad ambiental del norte de Bogotá y particularmente evita la disposición de aguas negras en el río Bogotá.

151 km de redes de acueducto y alcantarillado, manejo sostenible de aguas lluvias y saneamiento que mejora la calidad ambiental del norte de Bogotá y particularmente evita la disposición de aguas negras en el río Bogotá. Calidad de vida y equipamientos: más espacio público por habitante (8m2), nuevos parques, hospital metropolitano, Centro de Integración Modal, colegios, equipamientos públicos y comercio.

más espacio público por habitante (8m2), nuevos parques, hospital metropolitano, Centro de Integración Modal, colegios, equipamientos públicos y comercio. Vivienda y desarrollo social: 135.000 viviendas VIP, VIS y No VIS, con 40% de interés social, promoviendo un crecimiento urbano inclusivo y planificado.

Así es el proyecto Lagos de Torca: le contamos

Según explica Lagos de Torca en su página web, esta obra “es uno de los proyectos de planificación urbana más importantes de América Latina, el cual se está llevando a cabo en el norte de Bogotá”.

“Este proyecto incluye mejoramiento de 9 quebradas, el humedal Torca Guaymaral, construcción de redes matrices de acueducto y alcantarillado, vías en doble calzada, ciclorrutas, amplia oferta de espacio público y la posibilidad de acceder a soluciones de vivienda con altos estándares para todos los sectores de la sociedad y lo más innovador es que toda esta infraestructura se está construyendo con financiamiento 100% privado”, agregaron.

Este proyecto está ubicado en el norte de la ciudad en las localidades de Suba y Usaquén. Se extiende desde la calle 183 a la 245 entre la carrera Séptima y la ampliación de la avenida Boyacá al occidente.

La obra busca hacer “posible la restauración de la relación entre el medioambiente y la necesidad de generar condiciones óptimas de habitabilidad, transporte, infraestructura, empleo y servicios para los ciudadanos que residan o desarrollen actividades en la zona”.

Así, para este fin se trabajarán varios frentes: Protección y conexión ecológica, Vivienda, Movilidad, Espacio público y equipamientos.