MinDefensa inspeccionó zona de minería ilegal ubicada junto a batallón del Ejército en Cáceres

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, lideró una inspección en terreno en una zona donde se desarrolla actividad minera, ubicada en inmediaciones del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 “Rifles”, en Caucasia, Antioquia, tras denuncias por posible explotación ilegal y afectaciones ambientales en el Bajo Cauca.

Durante el sobrevuelo de verificación y la revisión en tierra, el jefe de la cartera evidenció la coexistencia de minería artesanal por parte de comunidades y una explotación ilegal a mayor escala que estaría siendo utilizada por estructuras criminales como fuente de financiación.

“Venimos a realizar una inspección detallada sobre la explotación minera que se está desarrollando en las fronteras del Batallón de Infantería Aerotransportada No. 31 ‘Rifles’ y el predio La Mandinga, en Caucasia, Antioquia”, señaló el ministro.

Agregó que “lo que encontramos fue, por un lado, minería artesanal realizada por algunas comunidades y, por otro, una grave depredación ilegal impulsada por grupos criminales. No vamos a permitir que esto continúe”.

Tras la inspección, el Ministerio de Defensa anunció que se adelantará una verificación rigurosa de los linderos entre instalaciones militares y los predios intervenidos, así como el fortalecimiento del control territorial con presencia de la Fuerza Pública.

“En primera medida, esperaremos el informe definitivo y oficial sobre estos hechos, realizaremos una verificación rigurosa de los linderos y fortaleceremos el control efectivo del territorio”, indicó.

Finalmente, el ministro aseguró que se mantendrá el diálogo con las comunidades mineras para buscar soluciones de fondo, mientras se intensifica la ofensiva contra economías ilícitas que, según inteligencia, siguen financiando a grupos armados en esta región del país