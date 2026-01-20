Esta es la hoja de vida del nuevo director del CTI: cumplió 33 años en la Policía Nacional

En la tarde de este lunes, 19 de enero, se conoció que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió remover del cargo al director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Fabián Ordóñez, y en su lugar, ubicar al general (r) José Luis Ramírez Hinestroza, esto con el objetivo de fortalecer la Policía Judicial del ente acusador.

El nuevo jefe del CTI obtuvo 115 condecoraciones y 97 felicitaciones durante los 33 años que duró su carrera en la Policía Nacional.

¿Quién es el general (r) Ramírez Hinestroza?

Nació el 9 de diciembre de 1973 en Ibagué (Tolima). Adelantó sus estudios de básica secundaria en el colegio San Luis de Bogotá.

Es Administrador Policial de la Facultad de Administración Policial, Especialista en Seguridad de la Escuela de Posgrados de Policía y Especialista en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás.

Ingresó a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en el año 1992 para obtener el grado de subteniente.

Recorrido nacional

Ha sido comandante del departamento de Casanare y Quindío, en unidades policiales del Tolima, Caquetá, Villavicencio; fue director de la Escuela Gabriel González del Tolima y en diferentes cargos en la Dirección de Protección, Dirección Antinarcóticos, agregado de Policía en Brasil, jefe de Transformación Policial en la Dirección de Talento Humano, comandante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden ‘UNDMO’, director de Investigación Criminal e INTERPOL y actualmente es el Jefe Nacional del Servicio de Policía.

