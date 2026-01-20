Tabla de goleadores en Champions: así queda tras dobletes de Luis Suárez y Kylian Mbappé / Getty Images

Luis Javier Suárez continúa brillando en territorio europeo. El delantero colombiano regresó a la Champions League de la mano del Sporting de Lisboa y fue gran figura en la agónica victoria por 2-1 sobre PSG en el Estadio Jose Alvalade.

Suárez anotó los dos tantos de su equipo y se consolida como uno de los máximos anotadores del certamen internacional. El primer tanto llegó al minuto 74, tras capturar un rebote dentro del área y definir al palo lejano del guardameta; el segundo se dio al 90′, nuevamente de rebote y una definición de cabeza.

Este triunfo del Sporting le permite llegar a 13 puntos, mismos que el PSG, y quedar así a un triunfo de la clasificación directa a los octavos de final. De la mano de Suárez, la ilusión crece.

Tabla de goleadores en Champions

Con su doblete ante el PSG, Luis Javier Suárez se posiciona como el séptimo máximo anotador de la Champions League con cuatro anotaciones. Sus víctimas fueron Napoli, Brujas y el ya mencionado cuadro francés.

Por otro lado, el listado lo sigue comandando Kylian Mbappé, quien marcó un doblete en la soberbia goleada del Real Madrid por 6-1 sobre el AS Monaco en el Santiago Bernabéu. Así las cosas, el joven atacante llegó a 11 dianas.

Pos. Futbolista Equipo Goles 1. Kylian Mbappé Real Madrid 11 2. Erling Haaland Manchester City 6 3. Victor Osimhen Galatasaray 6 4. Anthony Gordon Newcastle 5 5. Harry Kane Bayern Múnich 5 6. Gabriel Martinelli Arsenal 5 7. Luis Suárez* Sporting 4

*Con las mismas cuatro anotaciones de Suárez están Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Harvey Barnes (Newcastle), Jens Hauge (Bofo/Glimt), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Scott McTominay (Napoli), Paixao (Marsella), Marcus Rashford (Barcelona) y Vitinha (PSG).

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez en Champions League?

Luis Javier Suárez disputará la octava y última fecha de la Champions League el próximo miércoles 28 de enero frente al Athletic Club, encuentro que comenzará a las 3 de la tarde (hora colombiana).