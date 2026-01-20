🔴 Liga de Campeones de la UEFA | EN VIVO Sporting vs PSG: siga acá el partido con Luis Suárez

¡Vuelve la <b>Champions League</b>! A partir de este martes 20 de enero se empieza a disputar la <b>séptima jornada</b>. Uno de los partidos más llamativos lo protagonizará el colombiano <b>Luis Javier Suárez</b> con el <b>Sporting de Lisboa</b>, equipo que recibirá en el Estadio Jose Alvalade a <b>Paris Saint-Germain</b>.El equipo portugués debe ganar para <a href="https://caracol.com.co/2026/01/19/programese-con-el-regreso-de-la-champions-league-los-partidos-mas-atractivos-de-la-fecha-7/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/19/programese-con-el-regreso-de-la-champions-league-los-partidos-mas-atractivos-de-la-fecha-7/?rel=buscador_noticias"><b>afianzarse en zona de clasificación</b></a> y, por qué no, luchar por el cupo directo a los octavos de final; entretanto, los franceses están a un triunfo de <b>asegurar anticipadamente su presencia en la ronda de los 16 mejores</b> del certamen.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2026/01/03/luis-javier-suarez-esta-cerca-de-superar-un-impresionante-record-de-james-rodriguez-en-europa/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/03/luis-javier-suarez-esta-cerca-de-superar-un-impresionante-record-de-james-rodriguez-en-europa/?rel=buscador_noticias"><b>Luis Javier Suárez está cerca de superar un impresionante récord de James Rodríguez en Europa</b></a>