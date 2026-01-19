Estados Unidos, México y Brasil: los países que impulsan el turismo en Colombia

La llegada de turistas al país sigue aumentando. Entre octubre y diciembre del año pasado, se vendieron 328.406 tiquetes aéreos con destino a Colombia, lo que significa un crecimiento del 5,4%, en comparación con el mismo periodo de 2024, según los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), recopilados por la Asociación Colombiana de Agencias de viajes y Turismo (Anato).

Este comportamiento evidenció una recuperación del flujo de viajeros internacionales.

El informe da a conocer que los países donde más se vendieron tiquetes hacia Colombia fueron Estados Unidos, México y Brasil.

El país norteamericano se mantuvo como el principal país emisor, al representar el 35,5% del total, seguido por México (8,7%) y Brasil (7,9%). Lo que significa que estos mercados aportaron el 52% del flujo internacional.

Las cifras indican que el 72% de los tiquetes vendidos en el cuarto trimestre del año pasado fueron para viajes programados justamente entre esos meses (octubre a diciembre), época de turismo extranjero en Colombia, que tiene un impacto dentro de la industria hotelera, de transporte y proveedores de distintos servicios.

Paula Cortés Calle, presidente de Anato, afirma que “la compra de los tiquetes en esta época del año confirma la importancia de la temporada de fin de año para el dinamismo del turismo receptivo en Colombia”.

El comportamiento del mercado se reflejó también en los destinos más demandados: Bogotá fue la primera ciudad en el recibimiento de pasajeros, con el 34,4% de los tiquetes vendidos; seguida por Medellín, que tuvo el 19,9%, y Cartagena, con 19,0%. Estas tres ciudades reúnen cerca del 80% del total de viajeros internacionales que ingresaron al país en ese lapso.

Más allá de los destinos turísticos, algunos territorios que registraron crecimientos importantes fueron Cúcuta y San Andrés.

Cúcuta fue la ciudad con mayor expansión, al reportar un aumento del 39,3% en la venta de tiquetes frente al mismo trimestre de 2024.

San Andrés mostró un crecimiento del 17,5%, impulsado principalmente por viajeros provenientes de Brasil y Chile. Medellín, por su parte, registró un incremento del 9,3%, consolidándose como el segundo destino aéreo más importante del país.

Este desempeño confirma una tendencia positiva en la conectividad aérea internacional, con un mercado de turistas sólidos y un creciente interés por conocer el país, fortaleciendo el posicionamiento de Colombia para abrir las puertas a la diversificación de rutas y dinamización de economías para 2026.