Se aplazó mesa técnica entre Gobierno Nacional y los campesinos parameros

El Cocuy

Debido a la falta de contratación de funcionarios en los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, la mesa técnica que se tenía prevista realizar con los Campesinos Parameros del Oriente Colombiano se tuvo que aplazar para finales del presente mes.

El presidente de la Federación de Parameros del Oriente Colombiano, Roberto Arango Torres, señaló que esperan que para finales de enero se pueda adelantar esta mesa técnica con los ministerios.

“Lamentablemente en días pasados recibimos una notificación del Ministerio de Ambiente que por razones logísticas y que no habían contratado personal y que estaban en ese trámite no podía celebrarse la reunión que estaba pactada para desarrollarse del 13 al 16 de enero y este lunes 19 de enero recibimos la comunicación que quedó para los días 28, 29 y 30 del presente mes”, aseguró Arango, quien además indicó que en el más reciente encuentro se había fijado la fecha de la reunión para mediados de enero.

“En la última reunión que tuvimos con el Ministerio del Medio Ambiente, ellos habían fijado la fecha del 13 al 16 de enero para reunirnos aquí en el territorio y darles el último debate a las exigencias de la derogatoria de las resoluciones 1275 del 2014, que fue la que caracterizó como las zonas de la reserva forestal y que incluiría las zonas más productivas de la provincia de Gutiérrez y que condenaría a los campesinos al desalojo y al destierro de sus propiedades”, apuntó.

De acuerdo con el líder de los campesinos parameros, la comunidad lo que desea es movilizarse debido al incumplimiento del Gobierno Nacional a los compromisos realizados el año anterior y que con estos aplazamientos sienten que no los están tomando en serio.

“Esperamos que en esas reuniones se finiquiten todas nuestras exigencias porque la gente quiere movilizarse porque ya están hastiados de tanta humillación y tanto oprobio por parte del Estado colombiano”, añadió.

Arango enfatiza que dentro de las exigencias que hacen los Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano está la revocatoria de la resolución 1405.

“Igualmente, después del estudio que se presentó en colaboración con el equipo de la UPTC que se revocara la resolución 1405 que delimitó el páramo porque se cometieron infinidad de ilegalidades y rompimiento de los acuerdos internacionales como en el caso del convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el convenio 169”, afirmó Arango Torres.