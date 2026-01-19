Petro defiende contrato con firma estadounidense: “no responde a intereses personales”

No para la controversia por el contrato que efectuó el Estado colombiano con una firma de abogados estadounidenses, pues la polémica gira en torno a las verdaderas razones por las que habrían impulsado al presidente Gustavo Petro a ejecutar dicha contratación, pues algunos aseguran que es para su defensa por la inclusión de la lista Clinton, junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro volvió a defender la contratación de servicios especializados en materia de sanciones financieras internacionales, y aseguró que no responde a intereses personales, sino a la defensa de los intereses estratégicos de Colombia en el escenario internacional.

“El contrato no tiene como objeto la defensa personal del Presidente de la República ni de ningún funcionario o particular, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos pueden impactar de manera grave y transversal al país en su conjunto”, dijo.

Comunicado oficial del Dapre

Para defender el contrato, el alto mandatario publicó un comunicado oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por el que reiteró que fue firmado para fortalecer las capacidades del Estado y afrontar posibles sanciones financieras de regímenes internacionales, pero no para defender intereses personales.

Reiteró en que a través de los años, el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular, a firmas especializadas en los Estados Unidos para prevenir riesgos financieros y salvaguardar su reputación y estabilidad institucional. Por lo cual, expresidentes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también lo suscribieron desde sus gobiernos.

“Los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del DAPRE, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades, con el propósito de fortalecer su interlocución internacional, prevenir riesgos financieros y salvaguardar su reputación y estabilidad institucional”, señaló.