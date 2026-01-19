“Hemos tenido resultados pero reconocemos que falta más”: General Roque por situación en Guaviare

El Brigadier General Ricardo Heriberto Roque Salcedo llega con grandes expectativas por el trabajo que desarrollará en Norte de Santander. / Caracol Radio ( Cortesía )

Enfrentamientos entre disidencias de las extintas Farc mantienen en alerta a las autoridades en el departamento del Guaviare, especialmente en zona rural de El Retorno, donde se reportaron combates entre estructuras armadas al mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’.

El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, aseguró en los micrófonos de Caracol Radio que tropas de esa unidad, junto con la Brigada 22, adelantan operaciones para recuperar el control del territorio, en coordinación con la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y organismos de derechos humanos.

“El viernes pasado se presentaron confrontaciones entre el Estado Mayor de Bloques y Frentes de la facción de Calarcá y el Estado Mayor Central de la facción de Mordisco. Desde ese día no se han vuelto a registrar combates”, afirmó el general.

El general Roque confirmó además que el domingo fueron recuperados 26 cuerpos sin vida en el caserío La Paz, al oriente de El Retorno, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la OEA. Los cadáveres están siendo sometidos a los actos urgentes por parte de las autoridades competentes.

¿Por qué las autoridades no pueden entrar a la zona?

Fuentes locales indicaron a Caracol Radio que los cuerpos tuvieron que ser evacuados inicialmente por líderes comunales, ante la falta de condiciones de seguridad para el ingreso de las autoridades, y trasladados posteriormente a Medicina Legal en Villavicencio. Líderes del municipio han denunciado un presunto abandono estatal y la imposibilidad de las fuerzas de seguridad para ingresar a la zona.

Frente a estas críticas, el general Roque negó que se trate de un territorio vedado para la autoridad y explicó que las dificultades responden a la extensión geográfica del departamento, que supera los 35.800 kilómetros cuadrados, y a la complejidad del terreno.

“Guaviare es un departamento bastante extenso. Hemos tenido resultados operacionales importantes en 2025, pero reconocemos que falta más. Por eso el Ejército creó la Fuerza de Despliegue Rápido número 10, que nos permitirá llegar a espacios donde las unidades regulares no alcanzan a cubrir”, señaló.

El general Roque insistió en que el objetivo es retomar el control total del sector y evitar que los grupos armados ilegales continúen disputándose el territorio.