Luis Díaz regresa a la Champions League luego de su sanción: rival, fecha, hora y cómo seguir

Los últimos minutos de Luis Díaz en la Champions League fueron contra el PSG el 4 de noviembre. Ese compromiso dejó un sabor agridulce para el colombiano, pues si bien marcó doblete contra el campeón y aportó en la victoria, se fue expulsado antes de terminar el primer tiempo por una entrada desde atrás sobre el marroquí Achraf Hakimi.

El lateral diestro del cuadro francés sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo, aunque ya regresó a los terrenos de juego. Lucho fue sancionado de manera drástica por parte de la UEFA con tres fechas, por lo que se perdió los juegos contra Arsenal (3-1) y Sporting de Portugal (3-1).

Sin embargo, Bayern Múnich presentó un recurso de apelación para que se redujera la sanción al guajiro. La respuesta tardó en llegar, lo que causó molestar en el conjunto bávaro, pero finalmente la decisión fue la reducción de la suspensión, de 3 a las 2 fechas que ya había cumplido.

Luis Díaz en su último partido de Champions League / Getty Images / Franco Arland Ampliar

Luis Díaz regresa y Bayern busca clasificar a octavos de Champions

El equipo que dirige el belga Vincent Kompany marcha en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Champions League con 15 puntos de 18 posibles, pues solo cayó contra Arsenal (líder). De hecho, ha sido el único juego que ha perdido el Bayern en lo que va de la temporada por todas las competiciones, lo que demuestra el poderío y la solidez en esta campaña.

Así las cosas, un triunfo del cuadro alemán los pondrá directamente en la fase de octavos de final a falta de una fecha para terminar la instancia de liga. Para eso, deberán superar este miércoles 21 de enero al Union St. Gilloise de Bélgica, en lo que será el primer enfrentamiento en un juego oficial entre ambos equipos.

El conjunto belga deberá ganar en su visita al Bayern si quiere seguir con la aspiración de meterse entre los equipos que jugarán un play-off previo a los octavos de final. Líderes de la liga de su país, han cosechado dos victorias (Galatasaray y PSV) y han perdido en cuatro oportunidades en Champions.

En el caso de Luis Díaz, se presenta como un rival con el que puede seguir aumentando sus estadísticas. Cuenta con 24 participaciones directas de gol en 25 partidos jugados, con 14 anotaciones (3 en Champions) y 10 asistencias por todas las competencias.

Fecha, hora y cómo seguir Bayern vs. Union St. Gilloise

Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Hora: 3:00 p.m. (de Colombia)

Estadio: Allianz Arena

Usted podrá seguir las emociones de este partido por la fecha 7 de la fase de liga, a través del minuto a minuto de Caracol Radio por caracol.com.co

La transmisión en televisión estará a cargo de ESPN, así como también se podrá vivir por Disney+.