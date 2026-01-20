El gigante del streaming Netflix supera los 325 millones de suscriptores a finales de 2025

La plataforma de streaming estadounidense Netflix afirma que ha superado los 325 millones de suscriptores a finales de 2025.

Lea también: El nuevo sencillo de Bruno Mars “I Just Might” debuta en el número 1 en el Billboard Hot 100

De esta forma, expresan que han superado la cifra de 301 millones registrada el año anterior.

Netflix solía informar sobre el número de suscriptores cada trimestre, pero ha dicho que lo hará cuando alcance ciertos hitos, como en esta ocasión.

Le puede interesar: Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para presentarse en los Premios Grammy 2026

Además, la compañía asegura que los usuarios de Netflix vieron un total de 96.000 millones de horas en la plataforma en la segunda mitad del año pasado.