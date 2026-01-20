Entretenimiento

Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para presentarse en los Premios Grammy 2026

Carpenter está nominada a seis gramófonos en esta edición.

Los Angeles (United States), 02/02/2025.- Sabrina Carpenter, winner of the Best Pop Vocal Album Award for Short N Sweet and Best Pop Solo Performance for Espresso poses in the press room during the 67th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 02 February 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER / ALLISON DINNER (EFE)

La cantautora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para presentarse en la gala de los Premios Grammy 2026, el domingo 1 de febrero.

Carpenter ganó en la edición anterior dos premios Grammy a mejor interpretación pop solista por “Expresso” y mejor álbum de pop vocal por Short n’ Sweet y este año opta a seis premios Grammy: Grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop solista y mejor video musical por “Manchild” y álbum del año y mejor album pop vocal por Man’s Best Friend.

Además, la también actriz se presentó en la entrega del 2025, donde interpretó “Expresso” y “Please Please Please”, sencillos de su disco anterior, Short n’ Sweet.

Esta edición se transmitirá por última vez en la cadena CBS, donde se ha emitido desde 1973, y a partir del próximo año iniciará un acuerdo de 10 años que comenzará en 2027.

