Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para presentarse en los Premios Grammy 2026
Carpenter está nominada a seis gramófonos en esta edición.
La cantautora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para presentarse en la gala de los Premios Grammy 2026, el domingo 1 de febrero.
Carpenter ganó en la edición anterior dos premios Grammy a mejor interpretación pop solista por “Expresso” y mejor álbum de pop vocal por Short n’ Sweet y este año opta a seis premios Grammy: Grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop solista y mejor video musical por “Manchild” y álbum del año y mejor album pop vocal por Man’s Best Friend.
Además, la también actriz se presentó en la entrega del 2025, donde interpretó “Expresso” y “Please Please Please”, sencillos de su disco anterior, Short n’ Sweet.
Esta edición se transmitirá por última vez en la cadena CBS, donde se ha emitido desde 1973, y a partir del próximo año iniciará un acuerdo de 10 años que comenzará en 2027.