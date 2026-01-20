Consejo de Estado confirmó nulidad de Múnera en la Unal y se aparta de la discusión del nuevo rector

El Consejo de Estado, en una nueva decisión en torno a la polémica por el rector de la Universidad Nacional, confirmó la nulidad del nombramiento de Leopoldo Múnera. Asimismo, el alto tribunal aclaró que dicho fallo no significa que esa instancia judicial deba pronunciarse sobre si Ismael Peña debe quedar a cargo de la institución.

Explicó que cualquier decisión sobre el futuro de la Rectoría de la Universidad Nacional solo puede adoptarse en el Consejo Superior Universitario.

Según indicó, este órgano es el único competente para definir si se realizan o no nuevas votaciones. El Consejo Superior de la Universidad Nacional está conformado por seis miembros con derecho a voto, a los que se suma un séptimo voto correspondiente al ministro, quien participa en caso de ser necesario.

Asimismo, se precisó que el Consejo de Estado no estableció ni dio por hecho que Ismael Peña deba ser designado rector. En su pronunciamiento, el alto tribunal dejó claro que no tiene voz ni voto en esta decisión, la cual recae exclusivamente en el Consejo Superior Universitario.