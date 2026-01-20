Justicia

Consejo de Estado confirmó nulidad de Múnera en la Unal y se aparta de la discusión del nuevo rector

El alto tribunal anuló el nombramiento y aclaró que no intervendrá en la decisión sobre quién asumirá la Rectoría de la Universidad Nacional.

Imagen de referencia y logo de la Universidad Nacional. Foto: Getty Images / UNAL

Imagen de referencia y logo de la Universidad Nacional. Foto: Getty Images / UNAL

El Consejo de Estado, en una nueva decisión en torno a la polémica por el rector de la Universidad Nacional, confirmó la nulidad del nombramiento de Leopoldo Múnera. Asimismo, el alto tribunal aclaró que dicho fallo no significa que esa instancia judicial deba pronunciarse sobre si Ismael Peña debe quedar a cargo de la institución.

Explicó que cualquier decisión sobre el futuro de la Rectoría de la Universidad Nacional solo puede adoptarse en el Consejo Superior Universitario.

Según indicó, este órgano es el único competente para definir si se realizan o no nuevas votaciones. El Consejo Superior de la Universidad Nacional está conformado por seis miembros con derecho a voto, a los que se suma un séptimo voto correspondiente al ministro, quien participa en caso de ser necesario.

Asimismo, se precisó que el Consejo de Estado no estableció ni dio por hecho que Ismael Peña deba ser designado rector. En su pronunciamiento, el alto tribunal dejó claro que no tiene voz ni voto en esta decisión, la cual recae exclusivamente en el Consejo Superior Universitario.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad