Farándula

Karol G y Feid terminan su relación luego de tres años, según el portal TMZ

Fuentes cercanas a ambos artistas confirmaron al medio que terminaron su relación hace unos meses de manera amigable y en buenos términos.

Feid y Karol G | Fotos: GettyImages

Feid y Karol G | Fotos: GettyImages

Este lunes, el portal de entretenimiento TMZ ha publicado que las estrellas del reguetón, Karol G y Feid, han terminado su relación luego de tres años.

El medio afirma que fuentes cercanas a ambos artistas les dijeron que terminaron su relación hace unos meses de manera amigable y en buenos términos.

Lea también: La estrella de la música mexicana, Peso Pluma, cancela su presentación en el Festival Estéreo Picnic

A partir de 2021 se les vio juntos en diversas ocasiones, hasta que en 2023 Karol G confirmó la relación de manera oficial.

TMZ ha declarado que se ha puesto en contacto con los representantes de ambas estrellas, sin obtener ninguna respuesta hasta el momento.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad