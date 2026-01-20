Karol G y Feid terminan su relación luego de tres años, según el portal TMZ

Este lunes, el portal de entretenimiento TMZ ha publicado que las estrellas del reguetón, Karol G y Feid, han terminado su relación luego de tres años.

El medio afirma que fuentes cercanas a ambos artistas les dijeron que terminaron su relación hace unos meses de manera amigable y en buenos términos.

A partir de 2021 se les vio juntos en diversas ocasiones, hasta que en 2023 Karol G confirmó la relación de manera oficial.

TMZ ha declarado que se ha puesto en contacto con los representantes de ambas estrellas, sin obtener ninguna respuesta hasta el momento.