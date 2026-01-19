Alcalde Galán señala falta de garantías para víctimas de delitos: delincuentes no son judicializados.

Bogotá D.C

Durante la puesta en funcionamiento nuevamente del CAI de la Calle 80, después de 12 años sin funcionar, la Alcaldía de Bogotá envió un mensaje contundente a las autoridades judiciales y se pronunció sobre el marco jurídico que rige el país.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanny Cristancho , dio conocer algunas cifras que causaron indignación entre la comunidad.

Capturas por hurto a comercio: 4,454 personas de las cuales solo el 4% quedaron con medidas.

Capturas por hurto a celulares: 3,335 personas pero solo el 9% quedaron con medida de aseguramiento.

Capturas por hurto a bicicletas: 911 capturados de los cuales solo 9% quedaron con medida de aseguramiento.

Porte ilegal de armas de fuego: 1,313 personas capturadas y 33% tuvieron medida de aseguramiento.

“El esfuerzo que hemos hecho lo hacemos con mucha convicción. Por eso, si hay que capturarlos 20 veces, los vamos a capturamos 20 veces” indicó Cristancho.

Proponen cambios en las leyes

A propósito de esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , se pronunció y aseguró que se deben cambiar las leyes y el marco jurídico bajo el cual actúan las autoridades.

“Yo creo que la justicia está haciendo su deber en el marco jurídico que tiene en sus manos. Pero creemos que debemos dar una discusión como país, de esas cifras que acaba de dar el general”, señaló Galán.

Añadió que una persona que comete un hecho violento armado no termina en la cárcel, lo que genera indignación.

“El hecho de que tengamos un sistema garantista, pero eso tiene que pensar no solamente en las garantías de quien comete el delito, sino el de la victima”, afirmó el mandatario.