Zonas Francas crecieron en producción y aportaron más de USD 9.000 millones al PIB

De acuerdo con el balance del gremio, este modelo productivo aporta más del 2% al Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa cerca de 9.000 millones de dólares, y mantiene una participación significativa en el desempeño económico del país.

Los datos detrás del crecimiento

En materia de comercio exterior, las exportaciones realizadas desde Zonas Francas alcanzaron los 3.127 millones de dólares, un monto que refleja el peso de estas áreas dentro de la canasta exportadora nacional.

Actualmente, cerca de 500 empresas operan bajo el régimen de Zonas Francas y concentran el 5,9% del total de las exportaciones del país, con participación de sectores como industria, logística, servicios y comercio exterior, según indicaron en su comunicación.

Las cifras entregadas por la ANDI muestran que las Zonas Francas continúan siendo un componente relevante del esquema productivo colombiano, tanto por su volumen de producción como por su contribución al comercio exterior.

Los resultados se conocen en un contexto en el que el país analiza el desempeño de los instrumentos de promoción económica y su impacto en la competitividad y la capacidad exportadora, en medio de un entorno económico desafiante a nivel regional e internacional.