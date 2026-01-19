El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ya son 52 trabajadores en embajadas los que han sido despedidos por jugadita del Gobierno

Caracol Radio dio a conocer el 16 de enero de 2026 que se estaba realizando movimientos en las embajadas de América y Europa de cara a la Ley de Garantías, donde se estaban reservando cargos administrativos para poner a fichas del Gobierno.

Este medio conoció que a fecha de este 19 de enero ya son 52 personas las que se han quedado sin trabajo por esa ‘jugadita’ del Gobierno en las embajadas y consulados en el exterior.

Asimismo, fuentes consultadas por Caracol Radio señalan que la clave de los cargos administrativos es que son los que manejan las elecciones en temas de puestos de votación, escogencia de jurados, coordinar el proceso electoral en el exterior.

