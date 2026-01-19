6AM W6AM W

Ya son 52 trabajadores en embajadas los que han sido despedidos por jugadita del Gobierno

Los cargos administrativos son de vital importancia para coordinar el proceso electoral colombiano en el exterior.

Imagen de referencia de despido y bandera de Colombia. Fotos: Getty Images

Caracol Radio dio a conocer el 16 de enero de 2026 que se estaba realizando movimientos en las embajadas de América y Europa de cara a la Ley de Garantías, donde se estaban reservando cargos administrativos para poner a fichas del Gobierno.

En contexto: Jugadita en embajadas de América y Europa: reservan cargos administrativos para fichas del Gobierno

Este medio conoció que a fecha de este 19 de enero ya son 52 personas las que se han quedado sin trabajo por esa ‘jugadita’ del Gobierno en las embajadas y consulados en el exterior.

Le puede interesar: “Estaré listo, si requieren mi experiencia”: Óscar Naranjo sobre ser fórmula vicepresidencial

Asimismo, fuentes consultadas por Caracol Radio señalan que la clave de los cargos administrativos es que son los que manejan las elecciones en temas de puestos de votación, escogencia de jurados, coordinar el proceso electoral en el exterior.

Escuche la noticia completa aquí:

